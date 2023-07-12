Başıboş köpek sorunu son dönemde ülke genelinde artışa geçti.

Köpeklerin saldırısı sonucu yaralananlara ilişkin görüntüler sık sık kamuoyunun gündemine geliyor.

Bu süreçte sahipsiz köpeklerle ilgili yeterli tedbir alınmaması, vatandaşların tepkisine neden oluyor.

İnsanlar yıllardır şikayetlerini ortaya koymalarına rağmen sokak köpekleri dehşet saçmaya devam ediyor.

Saldırılar ölümle sonuçlanıyor

Ağır yaralanmalara neden olan saldırılar çoğu zaman ölümle de sonuçlanıyor.

Her kesim için büyük bir tehlike teşkil eden başıboş köpek sorununun sonu gelmek bilmiyor.

Bu kez olayın adresi Şanlıurfa...

Hastaneye sevk edildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kuduz köpek saldırısına uğrayan genç mimar olan Lütfü Seray, kuduz hastalığı belirtileri göstermesi üzerine Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

burada kuduz teşhisi konulan genç mimar Gaziantep’e sevk edildi.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Gaziantep’te yaklaşık bir haftadır tedavi gören Seray, doktorların tüm mücadelesine rağmen hayatını kaybetti.

Toprağa verilecek

Lütfü Seray’ın cenazesi, yarın Siverek’te toprağa verilecek.

Kuduz olan köpeğin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. İHA