Yüksekova'da akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli fırtına, Esenyurt Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısının yerinden sökülerek yola savrulmasına neden oldu.

Çatının uçtuğunu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olayda herhangi bir öaralanma veya can kaybı yaşanmadığı tespit edilirken, ekiplerin alandaki çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik normale döndü.