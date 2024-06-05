Sandık Kokusu 25. Bölümde Fırtınalar Kopuyor: Kıvanç'ın Gelişi Cennet Sitesi'ni Karıştırdı!

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu, 25. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. Başrollerinde Uğur Yücel, Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili ve Meriç Aral’ın yer aldığı yapımda, Kıvanç rolüyle diziye dahil olan Serkay Tütüncü, Cennet Sitesi’nde fırtınalar estirdi. Atilla’nın gidişiyle yalnız kalan Karsu, Kıvanç’ın kuzeni Can ile yeni bir hayata adım attı. İzleyicilerin merakla beklediği bu bölümde, Kıvanç'ın gelişi tüm dengeleri alt üst etti. İşte Show TV canlı Sandık Kokusu 25. bölüm izle linki...

Sandık Kokusu 25. Bölümde Reha'nın Kötü Yüzü Ortaya Çıkıyor: Karsu'nun Çocukları ve İşini Kaybetme Mücadelesi

Yeni bölümde, Karsu’nun çocuklarını elinden alan Reha, yetmezmiş gibi onu işten de attırarak hayatını cehenneme çevirdi. Çocuklarını görmek için okulda işe girmeye çalışan Karsu’nun mücadelesi yürekleri burktu. Filiz, Serdar’ın üstten tavırlarına dayanamayarak istifa etti ve Hasan’ın teklifiyle Cennet Kafe’yi işletmeye başladı. Reha’nın çirkin yüzü bu bölümde tamamen açığa çıktı ve Karsu’nun çocukları için verdiği mücadele doruğa ulaştı. Sandık Kokusu yeni bölümde yaşanan bu dram dolu anları kaçırmamak için Show TV canlı Sandık Kokusu 25. bölüm izleme linkine tıklayın.

Sandık Kokusu 25. Bölümde Hande'nin İsyanı: Bir Anda Üç Çocuk Annesi Olan Hande'nin Mücadelesi

Youtube’dan Sandık Kokusu son bölüm izle ile izleyiciler, Hande’nin üç çocuk annesi olarak yaşadığı zorlukları ve isyanını izledi. Karsu’nun çocukları görmek için okulda işe girdiğini öğrenen Reha, çirkin oyunlarını daha da ileriye taşıdı. Hasan, Atilla’ya verdiği sözü tutup Mert ile buzları eritmeye çalışırken, Karsu’nun yaşadığı sıkıntılar izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Karsu için kötü günler devam ederken, Filiz’in Cennet Kafe’yi işletmeye başlaması ise diziye yeni bir soluk kattı. Sandık Kokusu 25. bölümde yaşanan tüm bu heyecan dolu anları ve daha fazlasını izlemek için Youtube’dan Sandık Kokusu son bölüm izleme linkine göz atabilirsiniz.