7 Haziran Gelin Evi'nde Büyük Şok! Kim Birinci Oldu? İşte Kazanan İsim ve Puan Durumu!

Show TV'nin gündüz kuşağının sevilen programı Aslı Hünel ile Gelin Evi'nde hafta finali heyecanı yaşandı. 7 Haziran Cuma günü ekranlara gelen 1314. bölümde, haftanın kazananı belli oldu. İzleyiciler büyük bir merakla "7 Haziran Gelin Evi kim kazandı?" sorusunun yanıtını bekliyordu. İşte tüm detaylar ve puan durumu...

Gelinler Arasında Kıyasıya Rekabet!

7 Haziran Cuma günü yayınlanan bölümde, Kübra, Neziha, Şevval, Leyla ve Ayşe gelinler hünerlerini sergiledi. İkramlarıyla, ev dekorasyonlarıyla ve misafirperverlikleriyle öne çıkan gelinler, Aslı Hünel'in ve rakiplerinin beğenisini kazanmaya çalıştı.

Haftanın Birincisi Şevval Tosun Oldu!

Show TV'nin fenomen yapımı Aslı Hünel ile Gelin Evi'nde, 3-7 Haziran haftasında yarışan gelinler arasında büyük bir çekişme yaşandı. Haftanın finalinde Şevval Tosun, rakiplerini geride bırakarak 50 bin TL ödülün sahibi oldu.

Puan Durumu Belli Oldu!

İşte 7 Haziran 2024 Cuma günü Gelin Evi'nde yarışan gelinlerin puan durumu:

Kübra Korkmaz: 13 puan

13 puan Nezihe Kabak: 16 puan

16 puan Şevval Tosun: 18 puan

18 puan Leyla Bildiren: 15 puan

15 puan Ayşe Keskin: 15 puan

Gelin Evi'nde bir haftanın daha sonuna gelirken, Şevval Tosun'un galibiyeti ve kazandığı 50 bin TL ödül, izleyicilerde büyük heyecan yarattı. Gelecek haftalarda neler olacağını merak ediyorsanız, Aslı Hünel ile Gelin Evi'ni takip etmeye devam edin!