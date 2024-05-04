Serik Belediyespor takımı ve teknik heyetinin maça çıkmak için stada geldiği ancak yönetim kurulunun esame listesinde U-19 oyuncularına yer vereceğini beyan ettiği kaydedildi.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK’yi ve şampiyonluğu çok yakından ilgilendiren maçta yaşanan gelişmeler spor kamuoyu tarafından şaşkınlıkla takip edilir oldu.

Serik Belediyespor cephesinde yaşanan gelişmeler sonrası takımın teknik sorumlusu Cem Kavçak ve futbolcular açıklama yaptı. Kavçak, maça çıkmayacağını ve istifa kararı aldığını duyurdu.

Açıklama yapan Serik Belediyespor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak, “Bugün itibari ile takım halinde maça geldik. Kadromuzu belirledik ve toplantımızı yaptık. Ve bugün buraya geldiğimizde bize dendi ki biz alt yapı oyuncularıyla maça çıkacağız. Maç kadrosu listeleri verilmiş, soyunma odasında hazırlıklar yapılmış. Şuan itibari ile biz bu kritik maça çıkamıyoruz. Ligi etkileyecek, Van Spor’u etkileyecek bir maçta maalesef böyle bir durum yaşıyoruz. Bu durumu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Ben hoca olarak bugün itibari ile istifa ediyorum ve maça çıkmıyorum. Bundan sonraki süreçte de oluşacak durumları hep beraber göreceğiz. Allah herkesin yolunu açık etsin. Çok üzgünüz, kırgınız” ifadelerini kullandı.

Serik Belediyespor futbolcusu da; “Biz bu ligin şaibeye karışmasını tabi ki de istemiyoruz. Sonuçta iki büyük camiayı etkileyen bir maç. Kaç yıldır futbol oynuyoruz, adımız kesinlikle böyle şeylerle lekelenmemiştir. Buna da izin vermeyeceğiz. Ama sahaya çıkmamıza da izin vermiyorlar, elimizden de bir şey gelmiyor. Futbol camiasının, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz bunu” dedi.

Serik Belediyespor Teknik Ekibi ve futbolcularından açıklama! pic.twitter.com/Hvvl77pzGJ — Alt Ligler (@AltLiglerTR) May 4, 2024