Peki, bu ilişki nasıl başladı ve neden sona erdi? Ayrılığın perde arkasındaki detaylar nelerdi?

Aşkın Başlangıcı ve Sonu 2003 yılında başlayan Seray Sever ve Hakan Altun'un aşkı, o dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biriydi. Her yerde mutlu pozlar veren çift, birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta dile getiriyorlardı. Ancak, 2004 yılında beklenmedik bir şekilde ayrıldılar ve bu ayrılık, herkes için büyük bir şok oldu.

Ayrılık Sonrası Ayrılığın ardından Hakan Altun, Seray Sever için birçok şarkı yazdı ve bir röportajında onu unutamadığını itiraf etti. Altun, "Evet, ben bunları söyledim ve sonuna kadar arkasındayım. Bu geçmişle ilgili bir şey. Herkesin hayatına giren ve unutamadığı biri vardır. O dönemde çok sevmiştim ve dürüstçe söyledim bunu," dedi.

Seray Sever'in Açıklamaları Seray Sever, Hülya Avşar’ın programında Hakan Altun'u terk ettiğini açıkladı. Sever, "Hiçbir kadın, kendisini bu kadar seven bir erkeği nedensiz terk etmez," dedi ve Avşar'ın "Aldattı mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Beni aldattı ve itiraf etti. Özür diledi ama güvenim sarsıldı."

Hülya Avşar’ın Yorumu Hülya Avşar, bu durumu şöyle yorumladı: "Bu senin ilk mi; Allah'ın hakkı üçtür. İlk aldatmada güven, sonra saygı, ardından da sevgi kayboluyor. Birini seviyorsan at gözlüğü takacaksın. Onu inek gibi ortaya salıp sen de at gibi olup görmeyeceksin."

Ebru Gündeş İddiası Ayrılığın ardından Hakan Altun, popüler şarkıcı Ebru Gündeş ile ilişki yaşamaya başladı. Bu durum, Sever ve Altun arasındaki ayrılığın nedenlerinden biri olarak gündeme geldi.