Sen Türkülerini Söyle yeni sezonuyla TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. 30 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden devam eden Sen Türkülerini Söyle'nin canlı yayını başladı. Türkücü Turgay Başyayla’nın sunuculuğunu yaptığı programın yeni sezonunu sakın kaçırmayın. İşte TRT1 Sen Türkülerini Söyle canlı izle linki ve detaylar...

Sen Türkülerini Söyle Yeni Sezon Canlı Yayın Başladı!

TRT1'in sevilen yapımı Sen Türkülerini Söyle, 30 Mayıs Perşembe akşamı yeni sezonuyla ekranlara döndü. Sunuculuğunu ünlü sanatçı Turgay Başyayla’nın yaptığı programın jüri koltuğunda birbirinden değerli sanatçılar yer alıyor. Yeni sezon 10 bölümden oluşacak ve yarışmacılar iki ayrı turda yarışarak büyük ödül için mücadele edecekler. Gecenin birincisi olan yarışmacı 100 bin TL’nin sahibi olacak.

Merak Edilen Jüri Üyeleri Kimler?

TRT1 canlı izle ekranında, Sen Türkülerini Söyle yeni sezonu 30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de izleyiciyle buluştu. Jüri üyeleri arasında Aysun Gültekin, Özhan Eren, Emre Yücelen, Öykü Gürman ve İsmail Altunsaray gibi ünlü isimler bulunuyor. Her biri kendi alanında başarılı olan bu isimler, yarışmacılara hem yol gösterici hem de değerlendirici olarak katkıda bulunacak.

Büyük Ödül ve Yarışma Formatı

Sen Türkülerini Söyle’nin yeni sezonunda yarışmacılar iki turda performans sergileyecek. Gecenin birincisi 100 bin TL ödül kazanacak. Süper Final’e kalmaya hak kazanan yarışmacılar ise büyük ödül için yarışacaklar. Finalde, büyük ödülü kazanan yarışmacı 750 bin TL ödülün sahibi olacak.

Sen Türkülerini Söyle Canlı İzle

Sen Türkülerini Söyle’nin yeni sezonunu canlı izlemek için TRT1’in resmi yayın platformlarına ve YouTube kanalına göz atabilirsiniz. Program, müzikseverler için unutulmaz anlar ve keyifli dakikalar vaat ediyor.

TRT1 Sen Türkülerini Söyle canlı izlemek için buraya tıklayın.

Yeni sezonun ilk bölümünü kaçırmayın ve bu muhteşem müzik şölenine ortak olun!