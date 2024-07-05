Atatürk'ün Akrabası Selin Söğütlügil: Kimdir, Kaç Yaşında ve Evli mi?

Mustafa Kemal Atatürk'ün Baba Tarafından Akrabası Selin Söğütlügil'in Hayat Hikayesi!

Selin Söğütlügil, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün baba tarafından akrabası olup, 2019 milletvekili seçimlerinde aday olacağını açıklayarak dikkat çekti. Edebiyat tutkunu, sporcu ve aktivist olan Söğütlügil, hayatını sanat ve mücadele ile şekillendiriyor.

Selin Söğütlügil Kimdir?

6 Haziran'da Lansing, Michigan State, Amerika'da doğan Selin Söğütlügil, eğitim hayatına İstanbul Şişli Terakki Lisesi ve Illinois'de St. Charles High School'da devam etti. New York Fashion Institute of Technology ve İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi'nde Sanat Tarihi okudu. Halen Londra'da Regents University'de Senaryo ve Film Prodüksiyonu üzerine yüksek lisans yapmaktadır.

Edebiyat Tutkusu ve Şiir

Yurt içi ve yurt dışı iş tecrübelerinden sonra edebiyat tutkusu, Selin Söğütlügil’in yaşamının merkezine oturdu. Jorge Luis Borges'le başlayan Büyülü Gerçeklik Akımı, onun şiir serüveninin temel ilham kaynağı oldu. Tanpınar, Neruda, Proust, Sartre ve Nietzsche'nin eserleri, duygusal dünyasının bir yansıması olarak değerlendirildi.

"Kanatlarım Aşk'tandı" isimli ilk şiir kitabı, 2015 yılında yayınlandı. Yazım dilinde öne çıkan varoluşçu ve romantik üslubuyla, yaşamın tek amacı olarak vurguladığı "aşk" olgusunu bir devrim niteliğinde tanımladı.

Spor ve Aktivizm

Edebiyatın yanı sıra, Selin Söğütlügil küçük yaşlardan itibaren sporla ilgilendi. Dünya genelinde bazı maratonlarda yer aldı ve Yüzme İhtisas Spor Kulübü'nün yüzücüsü olarak kariyer yaptı. Greenpeace, İnsan ve Hayvan Hakları Cemiyeti üyesi ve aktivisti olan Söğütlügil, amatör olarak yelken ve okçulukla ilgileniyor. Londra'da Ulusal Arazi Okçuluğu Cemiyeti ve Arkas Yelken Yarış Takımı üyesidir.

Siyasi Kariyer ve 2019 Milletvekili Adaylığı

Selin Söğütlügil, 2019 milletvekili seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmayacağını belirtti. The Times gazetesine verdiği röportajda, CHP’nin Atatürk’ün prensiplerine sadık kaldığını fakat hedeflerine ulaşamadığını ifade etti.

Aile ve Kişisel Hayat

Selin Söğütlügil, üç çocuk annesidir. Çocukları Dila, Cana ve Ata Aslan Tütüncü'dür. Selin Söğütlügil’in yaşamı, sanatı ve mücadelesi ile dikkat çeken bir öykü olarak öne çıkıyor.

Yaşam ve Tutkular

Selin Söğütlügil'in yaşamı, sanatı ve mücadelesi ile dikkat çeken bir öykü olarak öne çıkıyor. Edebiyat tutkusu, spor kariyeri ve aktivist kimliği ile hayatını dolu dolu yaşıyor. Onun hikayesi, ilham verici ve motivasyon dolu bir yaşamın özetidir.

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