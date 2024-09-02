Now TV Ana Haber Bülteni sunucusu Selçuk Tepeli'nin ekranlardan bir süredir uzak kalması, izleyiciler arasında merak uyandırdı; ünlü sunucunun zorunlu izinde olduğu ortaya çıktı.

Gülbin Tosun'un tartışmalı paylaşımı

Gülbin Tosun’un, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef alan sert sosyal medya paylaşımı, Now TV'de büyük yankı uyandırdı; bu paylaşım, Tosun’un zorunlu izne çıkarılmasına neden oldu.

Eleştirilerin ardından gelen karar

Tosun’un sokak hayvanları konusundaki sert eleştirileri, işten çıkarıldığı söylentilerini de beraberinde getirdi; ancak Tosun, zorunlu izne ayrıldığını ve henüz işten çıkarılmadığını duyurdu.

Tepeli'nin dönüş tarihi kesinleşti

Now TV, Selçuk Tepeli’nin izninin ardından ekranlara ne zaman döneceği sorusunu yanıtladı; ünlü sunucunun, 2 Eylül 2024 Pazartesi günü izleyicileriyle buluşması planlanıyor.

Selçuk Tepeli'nin kariyer yolculuğu

Selçuk Tepeli, medya dünyasındaki kariyerine Aktüel ve Newsweek Türkiye dergilerinin yayın yönetmenliğiyle başladı; Habertürk TV’deki başarılı çalışmalarının ardından, FOX Ana Haber’in sunucusu olarak ekranlara gelerek izleyicilerin beğenisini kazandı.