FOX Ana Haber'in sevilen sunucusu Selçuk Tepeli, bugün akşam programında yer almayacak. Tepeli'nin sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, durumunun iyi olduğu ve yakın bir zamanda işine geri dönebileceği ifade edildi. Ancak, kesin bir dönüş tarihi henüz belirtilmedi.

Bu akşamki ana haber bültenini Selçuk Tepeli'nin yerine sunacak isim ise Burak Birsen oldu. Birsen, daha önce farklı programlarda ve özel yayınlarda başarılı sunumlarıyla tanınmış bir isimdir.

FOX Ana Haber ekibi ve izleyiciler, Selçuk Tepeli'nin sağlığına kavuşup ekranlara dönmesini büyük bir sabırsızlıkla bekliyor.

Burak Birsen'in Tepeli'nin yokluğunda yapacağı sunum için, "Selçuk Tepeli'nin en kısa zamanda aramıza dönmesini diliyorum. Bu akşam onun bıraktığı yerden izleyicilere en doğru ve güncel haberleri sunmaya devam edeceğiz" şeklinde bir açıklama yapıldı.

FOX Ana Haber, Selçuk Tepeli'nin sağlık durumu ve dönüşüyle ilgili gelişmeleri izleyicileriyle paylaşmaya devam edecek.