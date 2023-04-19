Yaklaşık 6,5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'la akraba olduklarına dair bir iddiayla ilgili olarak Twitter hesabından esprili bir paylaşım yaptı. Özgür Demirtaş, birkaç saat sonra Selahattin Demirtaş'ın tweet'ine yanıt vererek, "Zaman esprilerden ziyade ülkenin sorunları ve çözümlerine odaklanmak zamanı." dedi.

Özgür Demirtaş'ın "Hiçbir siyasetçi ile akrabalık bağım yok" açıklamasını paylaşan Selahattin Demirtaş, "Niye böyle olduk amca oğlu? Sen özgürsün, ben rehineyim diye mi?" ifadelerini kullandı.

Özgür Demirtaş'tan Selahattin Demirtaş'a yanıt: Tüm siyasetçiler seçime bir ay kala ciddi konulara eğilmeliler

Ekonomist Özgür Demirtaş da Selahattin Demirtaş'ın esprili paylaşımına şu şekilde yanıt verdi:

"Selahattin Demirtaş burada bir MİZAH fırsatı yakalayıp bu twiti atmış.

Selahattin Demirtaş'ın bile dayanamayarak ESPRİ konusu yaptığı bu asılsız iddiadan hareketle bir kere daha hatırlatmak istiyorum:

Benim hiçbir siyasetçiyle yakından veya uzaktan akrabalık bağım YOK. Twiti de bütün siyasi twitleri arasında EN ÇOK görüntülenen twiti olmuş. Bu da ülkenin MİZAHA ne kadar AÇ olduğunu gösteriyor.

Halbuki zaman Esprilerden ziyade ülkenin Sorunları ve Çözümlerine odaklanmak zamanı.

Selahattin Demirtaş da dahil tüm siyasetçiler (Bu kadar görüntülenme alamayacak olsalar da) seçime 1 ay kala ciddi konulara eğilmeliler.

Bu arada Akrabalarım arasında Bilim İnsanı, Doktor, Çiftçi, Köylü, İş İnsanı, Sanatçı var.

Siyasetçi ise: YOK! olsa onu da söylerdim" T24