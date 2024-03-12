Van Büyükşehir Belediyesi’nin borçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Şehir İttifakı Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özay İlhan, açıklama sonrası ise belediyeye, borçların nedeni ve personel alımında dikkat edilen unsurların açıklanması talebiyle dilekçe verdi.

Belediyeye ait borç miktarının nedenleriyle beraber açıklanması gerektiğine değinen İlhan, “Daha önce defalarca Van Büyükşehir Belediyesinin borçlarını açıklaması hususunda açıklamalarda bulunduk. Defalarca sormamıza rağmen Van Büyükşehir Belediyesi kayyımı tarafından borçlarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Son yıllarda kayyımlar tarafından yönetilen belediyelerde bilinçli bir borçlanma politikası uygulandığı kamuoyunca bilinmektedir” ifadelerini kullandı.

Şehir İttifakı Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özay İlhan, “Van Büyükşehir Belediyesine ilk kayyım atandıktan sonra 1 milyar 100 milyonluk borç şehrin merkezinde bir binaya asılarak ilan edilmişti. Van Büyükşehir Belediyesi son 7,5 yılın 7 yıllık bölümünde kayyımlar tarafından yönetilmektedir.” şeklinde konuşarak borç miktarının açıklanmasını istedi.

“VASKİ’NİN BORCU 1 MİLYAR CİVARINDA”

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü’nün yaklaşık 1 milyar lira civarında borcunun olduğunu öne süren Şehir İttifakı Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İlhan, “Gelinen noktada sadece Van Büyükşehir Belediyesinin 4 milyar civarında, belediyeye bağlı kuruluşlardan sadece VASKİ’nin borcunun 1 milyar civarında olduğu bilinmektedir. Van Büyükşehir Belediyesinin borçlarını kapatmak için neredeyse tüm bankalardan kredi çektiği ve bu kredilerin kısa, orta ve uzun vadede olduğu bilinmektedir. Van Büyükşehir Belediyesinin borç batağında olmasına rağmen asli görevleri arasında olmayan kitap alımlarına milyonlarca para harcanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Özay İlhan, Şehir İttifakı İpekyolu Belediye Başkan Adayı Yılmaz Kılıç ve beraberindeki heyetle birlikte, belediye borçlarının açıklanmasına ilişkin hazırlanan dilekçeyi Van Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etti.