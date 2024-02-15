Tuşba Belediye Başkan Adayı olarak belirlenen Ali Katılmış aynı zamanda Gelecek Partisi Tuşba İlçe Başkanı.

ALİ KATILMIŞ KİMDİR?

1980 Van Erçek'te doğan Ali Katılmış, ilk ve orta öğrenimini Erçek'te tamamladı. Van tarihi Atatürk Lisesinden sonra, üniversite eğitimini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi okuyarak tamamladı. İzmir ve İstanbul'da bir süre ikamet ettikten sonra Van'a döndü. Katılmış, ticaretle uğraşmaktadır.

Ali Katılmış, evli ve üç çocuk babasıdır.