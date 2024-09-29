Avukatından Kesin Yanıt

Bu söylentiler, Peker'in muhalefetteki yeri ve siyasi arenadaki olası etkileri hakkında tartışmaları da beraberinde getirdi,Peker’in avukatı Ersan Barkın, bu iddialara yanıt vererek, “Şu an için böyle bir çalışma yok,” diyerek durumu netleştirdi. Barkın, sosyal medyada dolaşan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ve ‘Halkın Sesi Partisi’ adıyla anılan oluşumun Peker ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını vurguladı.

Kamuoyuna Önemli Uyarı

Barkın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu tür iddialara itibar edenlerin gelecekte karşılaşabilecekleri maddi ve manevi zararlardan Sedat Peker'in sorumlu olmadığını belirtti. Avukat, durumu resmi kurumlara da ilettiklerini ifade ederek, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini açıkladı.