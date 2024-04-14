TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden AcnTurk Sigorta Van Spor FK, Altınordu engellini 2 - 1'lik skorla geçti.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçta Van Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal de, tribünlerden maçı izleyerek Van Spor'a destek verdi.

Van Sporlu yöneticiler tarafından çiçeklerle karşılanan eş başkanlar, mücadeleyi taraftarlarla birlikte izledi.

Van Büyükşehir Belediyesi hesabından yapılan paylaşımda; "Eşbaşkanlarımız Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan Vanspor FK maçında. Stad girişinde Kara Kobralar ve Gölkentliler taraftar grupları tarafından çiçeklerle karşılanan Eşbaşkanlarımız maçı taraftar grupları ile beraber izliyor. Takımımıza başarılar diliyoruz!" denildi.