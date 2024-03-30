Türkiye’nin son dönemde ekonomi yönetiminde attığı adımlar olumlu sonuçlar vermeye başladı. Geçtiğimiz kasım ayında 2 trilyon dolarlık fonuyla Avrupa’nın en büyük varlık yönetici şirketi olan Amundi, yeniden TL’ye yönelmeye başlarken, 10 trilyon doları yöneten ABD’li iki dev fon daha TL varlıklara yatırım yaptı. Yeni ekonomi yönetimimin aldığı kararlarla piyasadaki dalgalanmaların bitmesi ve TL’nin değer kazanacağı beklentisi dev fonların ilgisini artırıyor…

ABD'li iki fon Pimco ve Vanguard yakın zamanda Türk varlıklarına yatırım yaptı. Dünya genelinde yaklaşık 10 trilyon dolar yatırım yöneten ABD'li fon yönetim şirketleri Pimco ve Vanguard, uygulanan ortodoks politikalar ve yüklü faiz artışları sonrasında portföylerine TL cinsi varlıkları ekledi. Bütün bu gelişmeler özellikle borsanın yıldızını parlatacak gibi görünüyor.

Uzmanlar, borsanın seçimden sonra 10 binler seviyesinin görüleceğini bekliyor. Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu’nun teknoloji şirketlerinin halka arzını kolaylaştıracak yönde aldığı karar da önümüzdeki dönemde borsanın yıldızını parlatacak diğer önemli gelişme oldu.

31 Mart seçimlerinden önceki son işlem gününde dolar kademeli yükselişini sürdürürken borsada da hareketlilik devam etti. Uzmanlar dövizin bu yılı enflasyonun altında bir artışla kapatacağını bekliyor.

En fazla kazandıracak olan yatırım araçları ise borsa ve kripto para olacak gibi. Amerikan otoritelerinin bitcoin için aldığı karar, bu enstrümanın önünü açtı.

Kripto parada yükseliş yaşandı. Borsa da yabancı yatırımcının gözdesi. 2022 yılında döviz bazında en fazla getiriyi sağlayan enstrüman oldu. 2023 yılında da altından sonra reel getiri sundu. İlk 2 ayda yüksek seviyede seyretti ama 9 bin 450leri gören borsa, düzeltme yaparak seçimi seyrediyor. Beklentiler 9 bin 500 lira civarında. Seçimden hemen sonra 10 binler seviyesini görmesi, mayısta ise endeksin 12 binler seviyesine gelmesi bekleniyor.