Türkiye seçimler için son düzlükte...

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere bir buçuk ay kadar bir zaman kaldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yoğun geçecek bu haftanın ardından seçimler kapsamında yasama çalışmalarına ara verilecek.

Yeşil OSB

Haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurul'da, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklifle 'Yeşil Organize Sanayi Bölgesi' tanımlanarak bu OSB'ler belirlenen kriterler kapsamında Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından sertifikalandırılacak.

Yeşil OSB olmak için hazırlanan projeler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca kredilendirilecek ve öncelikli olarak değerlendirilecek.

Doğal gaz ithalatına serbestlik

Doğal gaz ithalatına hem Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getirilecek.

İhraç edilen doğal gaza ilişkin iletim tarifeleri yurt içi iletim tarifelerinin tabi olduğu kısıtlamalara tabi olmayacak.

Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi

Genel Kurul'da daha sonra sağlık alanında düzenlemeler içeren İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre ilaç analizleri piyasaya arz sonrasında yapılacak.

Piyasadaki beşeri tıbbi ürünler İlaç Takip Sistemi'ne bildirilecek.

Tahlil sonucunda ilaçların bileşiminde bulunan maddelerin saf olmadığı, formüle uymadığı, tedavi vasıflarını azaltacak, kaybedecek şekilde imal edildiğinin anlaşılması halinde ruhsat sahibi ile ilaçların bu şekilde imal edildiğini bilerek satanlara 3 milyon liraya kadar ceza verilecek.

Yetkili merciden izin almaksızın veya verilen izne aykırı sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve satışını yapanlar hakkında 2 milyon liraya kadar ceza uygulanacak.

Uzman tabipler gibi uzman diş hekimi ve uzman eczacılar da sözleşmeli statüde istihdam edilebilecek.

Odalara üye olmayan optisyen-gözlükçüler mesleki faaliyette bulunamayacak.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkililiğini artırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen nüfus, yaş grubu ve bölge gibi kriterlere göre ağız diş sağlığı ve yaşlı sağlığı hizmetleri planlaması yapılacak.

KVKK ve RTÜK üye seçimi

Genel Kurul'da Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği için seçim yapılacak.

Amasra'daki maden faciasına ilişkin rapor

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun raporu Genel Kurul'un gündemine gelecek.

Komisyonların gündemi

Milli Savunma Komisyonu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Katılım Finans Kuruluşları Birliği'nin kurulmasını öngören Katılım Finans Kanunu Teklifi görüşülecek.

Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek, komisyonun toplantısında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri sunum yapacak.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun (KEFEK) toplantısında 'alt komisyon raporunun üst komisyona havale edilmesi' görüşülecek.