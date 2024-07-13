Sağlıkta kalite değerlendirmesine tabi tutulan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi 100 üzerinden 95.65 puan alarak, hastane tarihinin en yüksek kalite standart puanını aldı.

Konuya ilişkin hastane tarafından yapılan paylaşımda; “Sağlık Bakanlığı sağlıkta kalite değerlendirmesi kapsamında 1599 değerlendirme ölçütü baz alınarak hastanemiz üç gün süren kalite değerlendirmesine tabi tutulmuştur. Hastanemiz 100 üzerinden 95.65 puan alarak hastane tarihinin en yüksek kalite standart puanını almıştır. Tüm ekibimizi kutlarız” denildi.