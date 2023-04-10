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14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesi Hür ve Dava Partisi (HÜDA PAR) Van İl Başkanı Av. Rasim Sayğın WanHaber'e özel açıklamalarda bulundu.

Genel seçimlerin önemine değinen Sayğın, "Seçimler malum 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kısa bir süre kaldı. Bütün partiler yoğun bir şekilde çalışmalarına başladılar. 9 Nisan itibari ile inşallah aday listeleri belli olacak. Bu aday listelerinin belli olması ile beraber partiler daha yoğunlaşmış bir sürece girmiş olacak. Genel olarak seçimlerle ilgili biz şunu söylüyoruz Hüda Par olarak seçimler bir yarıştır. Seçime giriyoruz, savaşa girmiyoruz. Dolayısıyla mümkün oldukça söylemlerimize dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Mevcut ittifakları değerlendiren Sayğın, "Kim hangi ittifakla beraber haraket ettiği, hangi ittifaka katıldığı kendi partilerinin tercihidir. Biz bu nokta da hiç kimseyi 'neden falanca parti ile ittifak yaptınız' diye bir sorgulama içersine girmeyiz. kendi değerleri ile, kendi ilkeleri ile, kendi duruşları ile uygun bir ittifakı seçerler ve çalışmalarını sürdürürler. Bizim ittifaklara bakış açımız budur" ifadelerine yer verdi.

Seçime AK Parti listelerinden katılacağını belirten Sayğın, "Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı destekleme noktasında kararımızı açıkladık. Meclise ise AK Parti listelerinden girme kararı aldık. Dolayısı ile burada bu ittifakı olduğunca genişletmek gerekiyor kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi ittifaka güç katacaktır

Yeniden Refah Partisinin Cumhur ittifakı'na katılmasını değerlendiren Sayğın, "Yeniden Refah Partisinin İttifak içerisinde yer alması hiç şüphesiz ki ittifaka güç katacaktır. Yalnız onlar kendi logoları ile girecekler. Kendi takdirleridir. Artık alacakları oy sayısına göre milletvekilli ne kadar çıkartırlar çıkarmazlar değerlendirme onlara kalmış bir şey" dedi.

Ortaklaştığımız noktalar var özelikle Kürt meselesi noktasında

Halkaların Demokratik Partisi'ni (HDP) değerlendiren Sayğın, "Seçim beyannamelerine bakıldığında aynı pencereden meselelere bakmadığımız aşikar. Bizler islamı kendine ölçü alan, kararını verirken bu çerçeve de değerlendiren bir partiyiz. Onlar ise daha çok sol bir cenahtan, sol bir görüş açısı ile meseleleri değerlendiriyorlar. Dolayısı ile gündeme bir çok meseleye bakış açımız birbirimizden tamamen farklı. Ortaklaştığımız noktalar var. Özelikle Kürt meselesi noktasında. Onun dışında ki meselelere bakış açımız farklı" diye konuştu.

Biz sürekli halk içerisindeyiz

Saha çalışmalarına değinen Sayğın, "Seçim odaklı çalışan bir parti değiliz. Sadece seçim dönemi çalışmalarını başlayıp arada ki bir kaç ay da sonlandıran bir parti de değiliz. Biz sürekli bir şekilde halk içerisindeyiz. Esnaf ziyaretleri, aile ziyaretleri, muhtar ziyaretleri gibi. Halkın genel sorunları, yerelde ki sorunlar, Valiliği ilgilendiren sorunlar, yerel siyaset anlamında özelikle Van anlamında sürekli olarak sahadayız" dedi.