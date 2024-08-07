Türkiye'nin savunma sanayiindeki 20 yıllık gelişimi büyüyerek devam ediyor.

Bu büyümenin organize ve programlı bir şekilde yürütülmesi için adımlar atılıyor.

Bu kapsamda Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı.

Komite, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri olan "Çelik Kubbe Projesi" de detaylı bir şekilde görüşüldü.

TÜM YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLER BİRBİRİYLE ENTEGRE ÇALIŞACAK

Bu proje, katmanlı hava savunma sistemleri ve tüm algılayıcı ve silahların bir ağ yapısı içinde entegre çalışmasını sağlıyor.

Ortak hava resmi oluşturularak, bu bilgiler gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine iletiliyor ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunuluyor. Projenin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi, Türkiye'nin savunma sanayiindeki bağımsızlığını pekiştiriyor.

HER TEHDİT HER İRTİFADAN ETKİSİZ HALE GETİRİLEBİLECEK

ASELSAN'ın geliştirdiği sistem, tamamen hayata geçtiğinde milli Çelik Kubbe Türk hava sahasına giren hatta girmesi muhtemelen olan tüm tehditleri hemen her irtifadan bertaraf edebilecek.

Toplantı sonunda konuya ilişkin açıklama, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.

"TARİHİ KARAR"

Yılmaz, şöyle konuştu:

Bugün Savunma Sanayi İcra Komitesi birçok kritik projenin yanı sıra katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden, yerli ve milli olarak geliştirmekte olduğumuz Çelik Kubbe Projesi'ni görüşerek karara bağlamıştır. Alınan bu tarihi kararın hayırlı olmasını diliyorum.