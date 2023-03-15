Av. Savaş Nurullah Kıylık, AK Parti Van İl Başkanlığını kalabalık bir heyetle ziyaret ederek Van milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Toplantı salanonunda kalabalığa hitap eden Kıylık, sırasıyla AK Partide 2012 yılından bu yana yapmış olduğu görev ve icraatlarına değindi. Teşkilatın içinden gelen biri olan Kıylık, teşkilat desteğini önemsediğini belirtti.

Van Milletvekili Aday Adayı Kıylık, "Diğer partilerden farklı olarak partimizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başvuru aidatı almamasını, bunun yerine deprem bölgesi için AFAD'a bağış yapılmasını çok anlamlı buluyorum. Bu vesile ile asrın felaketi büyük depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet geride kalanlara sabır ve şifa diliyorum. İnanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz tecrübeleri ile en kısa sürede yaraları saracaktır. Biz de bu hassasiyeti gözeterek kampanyamızı mütevazi bir şekilde sürdüreceğiz" dedi. Savaş Nurullah Kıylık, on yıldır Van'da aktif siyasetinin içerisinde bulunduğunu, Van'ın problemlerini iyi bildiğini ve Vanlıların taleplerinin farkında olduğunu ifade etti.

Van için projeleri ve hayalleri olduğunu belirten Kıylık, milletvekili olarak seçilmesi halinde ulaşılabilir, aktif ve verimli çalışan, Van'ı hak ettiği noktaya getirecek projelerin takipçisisi olacağınında taahhüdünü verdi.

2023 seçimlerinin önemine değinen Kıylık, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için hep birlikte gayret göstereceğiz. Bahsettiğimiz sorumluluk bilinci ile Van Yüzyılı hedeflerimize de inşallah ulaşacağız. Van'ımıza hizmet etmek, milletimizi mecliste temsil etmek adına çıktığımız bu kutlu yolda muvaffak olmayı inşallah Allah bizlere nasip eder. Katılımlarından ötürü tüm akraba ve dostlarıma teşekkür ederim. Nazik kabulleri için ayrıca AK Parti Van İl Başkanlığımıza da teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Toplantı AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray’ın Milletvekili Aday Adayı Savaş Nurullah Kıylık’a alındı belgesi vermesi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

Savaş Nurullah Kıylık kimdir?

22.01.1991 Van ilinde Hacıbekir Mahallesinde doğdu.

İlk öğrenimini Van Namık Kemal İlköğretim okulunda, orta öğrenimini Van Hüsrevpaşa İlköğretim okulunda, Lise öğrenimini Van Cumhuriyet Lisesinde tamamladı.

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla bitirdi.

Anadolu Üniversitesi İlahiyat mezunu da olan Kıylık, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Sanat tarihi dalında yüksek lisansını yapmıştı.

Van ilinde kurduğu Kıylık Hukuk Bürosu'nda, on yıldan bu yana takip ve hukuki danışmanlık hizmeti verdi.

Uzun süre Van Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nda Başkan Yardımcılığı yaptı.

Türk Hukuk Sitesi, Hukukinet v.b sitelerde makale yazarlığı ile çeşitli dergi ve gazetelerde güncel hukuki yazı (köşe) yazarlığı yaptı.

Sivil toplum alanında ve hukuk derneklerinde aktif rol aldı.

Van Barosunun; İnsan Hakları, Çocuk Hakları, Bilişim, Yabancılar ve Mülteciler komisyonlarında aktif görevlerde bulundu.

Kıylık, uzun süre ve kesintisiz olarak Adalet ve Kalkınma Partisinde aşağıdaki görevlerde bulunmuştur:

2012 ve 2013 yılları arasında AK Parti Edremit Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı (Mali ve İdari İşler Başkanı),

2014 ve 2015 yılları arasında AK Parti Van İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevi,

2015 ve 2018 yılları arasında AK Parti Van İl Disiplin Kurulu Üyeliği görevi,

30 Mart 2014 Yerel seçiminde Edremit ilçe seçim ve koordinasyon merkezinde (SKM) “İlçe Hukuk ve Eğitim İşleri Sorumlusu” olarak, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 7 Haziran 2015 Genel seçiminde, 1 Kasım 2015 Genel seçiminde ve 16 Nisan 2017 Referandumunda il seçim ve koordinasyon merkezinde (SKM) “İl Hukuk ve Eğitim İşleri Sorumlusu” görevi,

2018 ve 2020 yılları arasında AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı görevi