Türkiye'de Mayıs ayı TÜFE rakamları açıklandı ve yıllık enflasyon %74,45 ile zirveye ulaştı. Haziran ayından itibaren yıllık enflasyonun düşüş eğilimine girmesi bekleniyor. Yüksek faiz politikası, konut piyasasında satışları ve fiyatları yavaşlatma etkisi gösteriyor.

Genel Eğilim: Konut Fiyat Artışı Enflasyonun Gerisinde Kaldı

Türkiye genelinde konutta yıllık ortalama fiyat artışı, son birkaç ayda yıllık enflasyonun altında kaldı. TCMB tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, yıllık ortalama artış Şubat ayında %58,30, Mart ayında ise %52,00 oldu. Bu iki ayda ise yıllık TÜFE sırasıyla %67,07 ve %68,50 olarak gerçekleşti.

Küçük Şehirler Konut Fiyat Artışında Önde

Gayrimenkul platformu ENDEKSA'nın Mayıs 2024 verilerine göre, Ardahan yıllık bazda %110'luk artışla konut fiyatlarının en çok arttığı il oldu. İlk 10'da büyükşehirler yerine küçük şehirlerin yer alması dikkat çekti.

İşte Konut Fiyatlarının En Çok Arttığı İlk 10 Şehir

Şehir Ortalama Metrekare Fiyatı Yıllık Değer Artışı Ardahan 16.451 TL %110,18 Iğdır 17.870 TL %98,25 Tunceli 23.071 TL %97,39 Bitlis 15.150 TL %88,08 Bayburt 17.774 TL %86,43 Gümüşhane 17.763 TL %85,57 Siirt 12.713 TL %81,82 Kilis 14.231 TL %81,10 Erzincan 19.576 TL %79,96 Ağrı 13.001 TL %78,02

Üç Büyükşehirde Konut Fiyatları TÜFE'nin Altında Kaldı

ENDEKSA verilerine göre, Mayıs 2024'te İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatlarındaki yıllık değişim TÜFE'nin altında kaldı. İstanbul'da konut fiyatları %48,99 oranında artarken, Ankara'da bu oran %55,31, İzmir'de ise %46,61 olarak gerçekleşti. Üç büyük şehirde konut fiyatlarının yıllık TÜFE'nin altında kalması, reel anlamda fiyatlarda gerilemeye işaret ediyor.