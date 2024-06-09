Türkiye'de Mayıs ayı TÜFE rakamları açıklandı ve yıllık enflasyon %74,45 ile zirveye ulaştı. Haziran ayından itibaren yıllık enflasyonun düşüş eğilimine girmesi bekleniyor. Yüksek faiz politikası, konut piyasasında satışları ve fiyatları yavaşlatma etkisi gösteriyor.
Genel Eğilim: Konut Fiyat Artışı Enflasyonun Gerisinde Kaldı
Türkiye genelinde konutta yıllık ortalama fiyat artışı, son birkaç ayda yıllık enflasyonun altında kaldı. TCMB tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, yıllık ortalama artış Şubat ayında %58,30, Mart ayında ise %52,00 oldu. Bu iki ayda ise yıllık TÜFE sırasıyla %67,07 ve %68,50 olarak gerçekleşti.
Küçük Şehirler Konut Fiyat Artışında Önde
Gayrimenkul platformu ENDEKSA'nın Mayıs 2024 verilerine göre, Ardahan yıllık bazda %110'luk artışla konut fiyatlarının en çok arttığı il oldu. İlk 10'da büyükşehirler yerine küçük şehirlerin yer alması dikkat çekti.
İşte Konut Fiyatlarının En Çok Arttığı İlk 10 Şehir
|Şehir
|Ortalama Metrekare Fiyatı
|Yıllık Değer Artışı
|Ardahan
|16.451 TL
|%110,18
|Iğdır
|17.870 TL
|%98,25
|Tunceli
|23.071 TL
|%97,39
|Bitlis
|15.150 TL
|%88,08
|Bayburt
|17.774 TL
|%86,43
|Gümüşhane
|17.763 TL
|%85,57
|Siirt
|12.713 TL
|%81,82
|Kilis
|14.231 TL
|%81,10
|Erzincan
|19.576 TL
|%79,96
|Ağrı
|13.001 TL
|%78,02
Üç Büyükşehirde Konut Fiyatları TÜFE'nin Altında Kaldı
ENDEKSA verilerine göre, Mayıs 2024'te İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatlarındaki yıllık değişim TÜFE'nin altında kaldı. İstanbul'da konut fiyatları %48,99 oranında artarken, Ankara'da bu oran %55,31, İzmir'de ise %46,61 olarak gerçekleşti. Üç büyük şehirde konut fiyatlarının yıllık TÜFE'nin altında kalması, reel anlamda fiyatlarda gerilemeye işaret ediyor.