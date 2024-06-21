Sıcak hava Türkiye'yi etkisi altına aldı.

Tüm yurtta bunaltıcı hava etkili oluyor.

Bunaltıcı sıcaklıklarıyla ün salmış Şanlıurfa'da da beklendiği gibi durum farklı değil...

Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklık 52 derece oldu

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da termometreler 52 dereceyi gösterdi.

Kentte, vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresi ile benzeri gölgelik alanları tercih etti.

Sıcaktan bunalan bazı çocukların tarım için kullanılan sularda serinlemeye çalıştığı görüldü.