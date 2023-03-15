Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa'nın da aralarında olduğu bazı illere sağanak uyarısı yapıldı.

Uyarının hemen ardından, kent genelinde yağış başaldı.

Etkisini zaman zaman artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Karaköprü ilçesindeki kırsal bir mahalleyi ise sel suları bastı.

AFAD, yağışların perşembe gününe kadar süreceği açıklamasında bulunarak vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Ayrıca, Şanlıurfa Valiliği, yoğun sağanak yağış nedeniyle okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Vali, kentte etkili olan sağanak nedeniyle Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinin su baskınına uğradığını belirtti.

Araçlar sürüklendi

Kenti etkisi altına alan yağış hayatı adeta durma noktasına getirdi. Ulaşım adeta imkansız hale gelirken, vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, araçlar sürüklendi.

Araçların bazıları sele kapılıp, sürüklenerek hurdaya döndü.

Polis dalgıçlar arama yaptı

Bir diğer yandan kentte bulunan Abide Kavşağı'nı su bastı. Kavşak görünmez hale gelirken, polis dalgıçlar harekete geçti.

Bölgeye yönlendirilen dalgıç ekipleri, kavşakta tedbir amaçlı arama çalışması başlattı.

Ensonhaber