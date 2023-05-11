Sandık görevlisi nasıl olunur, seçimlerde görev almak istiyorum ne yapmalıyım soruları seçime sadece 3 gün kala en çok arananlar listesinde. Türkiye sandık başına gitmeye hazırlanırken 14 Mayıs'taki seçimlerde görev almak isteyenler de başvuru yollarını araştırıyor. 2023 seçimlerinde 4 aday cumhurbaşkanı olmak için yarışacak. Peki 14 Mayıs seçimlerinde görevli olacak vatandaşlar kaç para seçim görevlisi ücreti alacak?

Seçim görevlisi ücretleri her seçimde YSK tarafında belirlenir.Sandık görevlisi, sandık kurulu üyeleri, parti sandık görevlileri, salon görevlisi ve müşahit olmak üzere farklı görevlerde birçok vatandaş seçim gününde görevli olacak.

Sandık kurulu üyeleri "ant içerek" göreve başlayacak

Sandık kurulu üyeleri 14 Mayıs Pazar günü göreve başlayacak ve oyların sayımına ilişkin belgeler ilçe seçim kuruluna teslim edilinceye kadar aralıksız çalışacak. Sandık kurulu üyeleri "ant içerek" göreve başlayacak

Seçim görevli ücreti kaç para olacak?

Seçim görevlisi ücretleri 2023 yılında ne kadar olacak sorusu ise en çok merak edilenler arasında. YSK tarafından belirlenen seçim görevli ücretleri henüz netlik kazanması. 2019 yılında yapılan son seçimde en düşük ödeme siyasi parti temsilcileri verilmişti ve 130 lira olarak ödenmişti.

YSK tarafından ödenen seçim görevli ücretlerinin, seçim sonuçlarının ardından 15 iş günü içinde ödenmesi bekleniyor. İnternethaber