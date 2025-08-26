Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk iş insanlarından oluşan heyet, yarın Suriye'de başlayacak 62. Şam Uluslararası Fuarı'na katılacak.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonunda yapılacak fuar, 5 Eylül'e kadar devam edecek. Türk iş dünyasının Suriye pazarında kalıcı adımlar atmasına katkı sağlayacak fuarın, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri birçok sektörde derinleştirmesi bekleniyor.

"Fuar, iki ülke arasında istikrarın tesisine katkı sağlayacak"

Bakan Bolat, AA muhabirine, bu organizasyonun iki ülke arasında barışın, istikrarın ve yapıcı diyaloğun tesisine katkı sağlayacağını söyledi.

Fuara katılımın yeni Suriye'nin inşasında Türkiye'nin desteğini göstermeye, ticari ve kültürel bağları daha da güçlendirmeye vesile olacağını belirten Bolat, "Suriyeli kardeşlerimize olan desteğimizi hiçbir zaman esirgemediğimiz gibi, uzun aradan sonra tekrar gerçekleştirilen bu güzide fuarın Suriye'deki karşılıklı işbirliği imkanlarını gözden geçirme noktasında çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bolat, gıdadan yaş meyve sebzeye, demir ve çelikten kağıt ürünlerine, mobilyadan otomotive kadar birçok sektörden temsilcilerin güçlü katılımla burada yer alacağı bilgisini verdi.

Fuara katılım için firmalara çeşitli destekler sağladıklarını dile getiren Bolat, fuarda Türkiye'nin kültürünü tanıtmak amacıyla ebru sanatından ahşap süslemeye kadar çeşitli etkinliklerin yapılacağını, bunların masraflarının da büyük ölçüde Bakanlıkça üstlenileceğini söyledi.

Üst düzey temaslar yapılacak

Bolat, bu fuara sadece ticaret odaklı bakılmaması gerektiğini, aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi heyetiyle ziyaretin kapsamını genişleterek ticari ilişkilere hatırı sayılır bir katkıda bulunacaklarını ifade etti.

Suriye'de yeni kurulan hükümetle ilişkilerin kurumsal yapıya oturması ve geliştirilmesi için temaslar yapılacağını dile getiren Bolat, "Her iki ülkenin de menfaatine uygun, 'kazan-kazan' prensibi çerçevesinde, ilerleyen dönemde ticarette karşılıklı serbestleşmenin yolunu açacak adımlar atıyoruz." dedi.

Bolat, iki ülke arasındaki üst düzey temasların önemine işaret ederek, nisanda Şam'a ziyarette bulunduğunu, ardından Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar ve beraberindeki heyetin bu ayın başında Türkiye'ye geldiğini ve söz konusu görüşmelerde birçok anlaşmaya imza atıldığını söyledi.

Fuar kapsamında Bakan Şaar ile yeniden kapsamlı bir görüşme yapacaklarını ifade eden Bolat, "Özellikle gümrük alanında işbirliğimizi ileri seviyelere taşımak adına Suriye makamlarına bir de niyet beyanı ilettik. Bu niyet beyanıyla gümrük alanında uluslararası işbirliğinin yasal temelini oluşturan karşılıklı idari yardım anlaşmamıza işlerlik kazandırmayı, akabinde ortak gümrük komitesi tesis ederek çalışma grupları kurmayı, iki ülke gümrük idareleri arasında tecrübe paylaşımı faaliyetleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

"Suriye'nin yeniden imarı, Türk ihracatçısı için büyük bir talep dalgası yaratıyor"

Bolat, Suriye ile dış ticaretin geçen yıl 2,6 milyar doları aşarak rekor kırdığını, bu yılın 7 ayında ise ikili ticaret hacminin 1,9 milyar doları geçtiğini belirtti.

Suriye'ye geçen yıl yapılan 2,18 milyar dolarlık ihracatın büyük bölümünün ayçiçeği yağı, un, pirinç, su, kek ve bisküvi gibi tüketime hazır işlenmiş tarım ürünlerinden oluştuğu bilgisini veren Bolat, ihracatın önemli bir kısmının Gaziantep, Mersin, Hatay, Adana ve Kilis illerince üstlenildiğini ifade etti.

Bolat, bu yılın ocak-temmuz döneminde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 gibi dikkati çekici bir oranda artarak 1,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini, hedefin ise ticaret hacmini önemli ölçüde yükseltmek olduğunu vurguladı.

Suriye'nin özellikle dayanıklı tüketim mallarına ve mobilya ürünlerine olan talebinin Türkiye'deki firmalarca güçlü şekilde karşılanabileceğini dile getiren Bolat, şöyle konuştu:

"Suriye'nin, iç savaş nedeniyle aksayan sağlık hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu ekipman ve ilaçların da ülkemizden temin edilebileceği değerlendirilmektedir. İç savaşın 2024 yılı sonunda sona ermesinin ardından Suriye ile ticarete konu ürünlerin hem miktar hem çeşit bakımından arttığı gözlemlenmektedir. Suriye'ye yönelik ihracat kısıtlamalarının kaldırılması, artan talebin firmalarımız tarafından karşılanabilmesi açısından önemli bir adım olmuştur. Ülkemizin Suriye'ye ihracatının artırılması ve firmalarımızın yeniden inşa, imar ve ihya sürecinde Suriye pazarında daha güçlü bir şekilde yer alabilmesi için tüm imkanlar, Bakanlığımızca insani sorumluluk anlayışı çerçevesinde, fırsatçılığa mahal verilmeden azami ölçüde seferber edilmeye devam edilecektir."

Bolat, Suriye'nin yeniden imar sürecinin Türk ihracatçısı için büyük bir talep dalgası oluşturduğuna işaret ederek, başta Türk müteahhitlik firmaları olmak üzere hizmet sektörleri açısından Suriye ile yeniden kurulacak ekonomik ilişkilerin önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

"Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın tesis edilmesini hedefliyoruz"

Türkiye'nin Suriye'ye ticaretindeki yol haritasına ilişkin Bolat, kısa vadede önceliğin karşılıklı ziyaretleri kolaylaştırarak ticari ilişkileri canlı tutmak olduğunu söyledi.

Bolat, bu doğrultuda Suriye ile imzalanan Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu Kurucu Protokolü'ne büyük önem verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimizde karşılaşılan sorunların en üst düzeyde hızlıca çözümünü ve geleceğe yönelik planlarımızı karşılıklı istişare temelinde şekillendireceğiz. Uzun vadede ise yalnız mal ticaretini değil, hizmetler, kamu alımları, yatırımlar gibi alanları da kapsayacak bir Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın tesis edilmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda, Suriye'nin insani kapasitesinin gelişimine yönelik bir dizi eğitim ve seminer vererek, iki ülke ekonomisinin uyumlu hale getirilmesinin yolunu açacağız."