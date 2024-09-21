Sarsıcı Görüntüler Ortaya Çıktı

Saldırının saniye saniye kaydedildiği videoda, Cengiz Şen'in, "Basın açıklaması yok abi artık. Bitti bu işler. Birol'un aldığı 150 bin TL'yi sen ödeyeceksin" dediği duyuluyor. Bu sözler, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi ve toplumu şok etti.

Anların Korku Dolu Atmosferi

Gökhan İn, yaşadığı saldırı sırasında korku dolu anlar geçirirken, "Tamam oğlum. Sakin. Kalp var bende biliyorsun değil mi? Tamam" diyerek durumu yatıştırmaya çalıştı. Bu sözler, başkanın sakin kalmaya çalıştığını ancak yaşanan olayın ne denli travmatik olduğunu da ortaya koyuyor.

Soruşturma ve Gözaltı Kararı

Skandal görüntülerin yayılmasının ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, "yağma" suçlamasıyla bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında, Cengiz Hamza Şen hakkında gözaltı kararı verildi, böylece olayın yasal süreçleri de başlamış oldu.

Olağanüstü Kongre Öncesi Gerginlik

Sakaryaspor'un önümüzdeki Pazar günü yapılacak olağanüstü kongresi öncesinde yaşanan bu olay, kulüp içindeki gergin atmosferi daha da artırdı. Başkan Gökhan İn’in yaşadığı bu şok edici saldırı, camiada büyük bir huzursuzluk yaratırken, ilerleyen günlerde ne tür gelişmeler olacağı merakla bekleniyor.