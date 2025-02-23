Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, fair-play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla verdiği Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü deplasmanda Elazığspor'a konuk olmuş ve başına gelmeyen kalmamıştı.

Saha içerisinde Van Sporlu futbolcular darp edilmiş, tribünlerde yöneticilere saldırı girişimleri olmuştu.

Van Spor FK kafilesini taşıyan otobüs, Elazığsporlular tarafından taşlanmış ve 5'ten fazla kişi çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Elazığspor'un Van Spor FK'ye yaptıklarını unutan Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, yaptığı değerlendirme toplantısında oy birliğiyle Elazığspor Taraftarları'nı Fair Play Ödülü'yle mükafatlandırdı.

Bu ödül Van'da tepkilere neden oldu.

TFF 2. Lig'in 23. haftasında Menemen Futbol Kulübü ile Elazığspor arasında oynanan müsabaka öncesi konuk takım taraftarları; İzmir ekibinin formasını giyen şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'i tribünlere çağırıp "Sen bize babanın emanetisin" tezahüratında bulunmuştu.