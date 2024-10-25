Büyükşehir Belediyesi, çevre düzenlemeleri ve yeşil alanların arttırılması amacıyla başlattığı projelere devam ettiğini aktardı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Van Sahil Yolu üzerinde yer alan Park65 etkinlik alanında kapsamlı bir peyzaj düzenleme çalışması başlattı.

45 bin metrekarelik parkta ilk aşamada alanın genel temizliği ve hafriyat kaldırma işlemleri gerçekleştirilirken, sahaya yaklaşık 400 kamyon bitkisel toprak dökülerek tesviye çalışmalarına başlandığı belirtildi. Bu aşamayla alanın peyzaj düzenlemesi uygun hale getirilerek toprak zenginleştirme ve düzeltme işlemlerinin yapıldığı da kaydedildi.

“ALANA 500 AĞAÇ DİKİLECEK”

Park alanına oturma bankları, kamelyalar, çocuk oyun alanlarının kurulduğu, parkın daha yeşil görünmesi için de doğanın çeşitli renklerini barındıran geniş bir bitki örtüsü kazandırıldığı belirtildi. Ekiplerin alana dut, süs armudu, çınar, süs elması, dişbudak, ıhlamur, huş, leylandi, salkım söğüt ve iğde ağaçlarından oluşan 500 ağaç dikeceği de vurgulandı. Aynı zamanda, berberis, şimşir, ardıç ve gül gibi çalı türlerinin de alanın peyzajına katkı sağlayacağı ifade edildi.

“BELEDİYENİN KENDİ KAYNAKLARI KULLANILIYOR”

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, alandaki tüm çalışmaların belediyenin kendi iş gücü ve kaynaklarıyla gerçekleştirildiğinin altı çizildi. Belediyenin, bu kapsamda hem maliyetleri düşürerek verimli bir çalışma süreci izlediği hem de çevre düzenleme konusunda yerel kaynakları etkin bir şekilde kullandığına işaret edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; “Van Büyükşehir Belediyesi, başlattığı bu projeyle kentin estetik değerini artırırken, aynı zamanda yeşil alanların yaygınlaştırılması yolunda önemli bir adım atmış oluyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Park65 etkinlik alanı, Van halkı için doğayla iç içe bir dinlenme ve etkinlik alanına dönüşecek. Bu çalışmalar, Van’ın sürdürülebilir kentleşme ve çevre dostu projelerle daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesine katkı sağlayacak” denildi.