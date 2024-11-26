Muradiye ilçesinde ‘Sağlık Van' projesi kapsamında mobil KETEM aracı İlçe Sağlık Müdürlüğü yerleşkesinde hizmet vermeye başladı. 13 Aralık'a kadar hizmete devam edecek olan mobil KETEM aracında sık görülen sağlık sorunlarından olan bağırsak, rahim ağzı ve meme kanseri taramaları gerçekleştiriliyor. Mini hastane formatında dizayn edilen KETEM aracı, 30 yaş üstü kadınlara ve 50 yaş üstü bütün erkeklere hizmet vermeye devam ediyor.

“Kırsaldaki vatandaşların sağlık hizmetine ulaşımı kolaylaşıyor”

Sağlık alanında ilçede yapılan çalışmalarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM Birim Sorumlusu Fadime Yüksel Harman, “Van Valiliğimizce başlatılan ‘Sağlık Van' projesi kapsamında mobil KETEM aracımız, 13 Aralık'a kadar müdürlüğümüzün bahçesinde hizmet verecek. 30 yaş üstü bütün kadınların ve 50 yaş üstü bütün erkeklerin taramalarını yapmak için bahçemize bekliyoruz. Şu an içerisinde bağırsak, rahim ağzı ve meme kanseri taramaları yapılmaktadır. Erken fark ederseniz çok şey fark eder. Unutmayın ki erken teşhis hayat kurtarır” dedi.

Mobil KETEM aracında hizmet alan Gülşen Can ise verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kanser taramaları yapıldığını duydum ve geldim. Kırsal kesimde yaşayan ya da çalıştığı için merkeze gidemeyen kadınlar için bu hizmetler çok faydalıdır. İyi ki denk geldik, iyi ki geldiler. Biz kadınlar için bu büyük bir kolaylık, çok mutlu oldum. Ayrıca çocuklarımın ağız taraması da yapılacak. Onlar da okul saatlerinden dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanmakta zorlanıyordu. Bu hizmetle birlikte bu sorunumuz da çözülmüş oldu” diye konuştu.