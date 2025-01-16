TÜGVA ve İhtisas Akademi işbirliği ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 2024-2024 yılı İhtisas Akademi Açılış Konferansına Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da katılacak.

Yarın saat 14.00’de açılışı gerçekleşecek programa katılım sağlayacak olan Bakan Memişoğlu’nun, bu kapsamda Van’ın sağlık alanındaki çalışmaları hakkında da bilgi alarak çeşitli ziyaretler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bakan Memişoğlu’nun Van programına dair henüz detaylı bilgiler paylaşılmadı.