Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde muayeneler için uygulanan onaylı randevu sisteminin kapsamının genişletileceğini ve artık tetkikler için de bu sistemin kullanılacağını duyurdu. Yeni uygulama Kurban Bayramı'ndan sonra başlayacak.

Tetkiklerde Onaylı Randevu Sistemi

Bakan Koca, muayenelerde olduğu gibi tetkiklerde de onaylı randevu sisteminin devreye gireceğini belirtti. Bu sistemin Kurban Bayramı'ndan sonra hayata geçirileceğini açıkladı. MR, tomografi, kolonoskopi ve hatta ameliyatlar dahil olmak üzere tüm tetkikler için bu yeni randevu onay sistemi uygulanacak.

Yeni Sistem Nasıl İşleyecek?

Bakan Koca, yeni sistemin detayları hakkında şunları söyledi: "Randevu verdiğimiz tüm tetkik ve müdahaleler için onay sistemini devreye alacağız. Eğer vatandaşımız belirlenen günde gelemeyecekse, başka bir hastayı erken dönemde çağırarak o tetkik veya müdahaleyi gerçekleştirebileceğiz. Böylece randevu sistemi daha etkin hale gelecek."

Onaylı Randevu Sisteminin İlk Ay Sonuçları

Koca, onaylı randevu sisteminin ilk ay sonuçlarına da değinerek, randevuya sadakat oranının yüzde 90'ların üzerine çıktığını belirtti. "Randevu iptalleri nedeniyle büyük bir atıl kapasite vardı. Ancak bu sistemle vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın gayretiyle bu kapasite kullanımını artırdık," dedi.

Kuduz Vakaları Hakkında Açıklama

Bakan Koca, son günlerde artan kuduz vakaları ile ilgili de konuştu. Kuduz vakalarının artması nedeniyle tedbir alınması gerektiğini vurgulayan Koca, ötanazi gibi insani olmayan yöntemlere gönlünün razı olmadığını belirtti.

Yeni onaylı randevu sistemi ile sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulması hedefleniyor. Kurban Bayramı'ndan sonra başlayacak bu uygulama, hastaların randevuya sadakatini artırarak, sağlık hizmetlerinin aksamasını önleyecek.