Kaza, saat 15.30 sıralarında Karabük-Safranbolu kara yolunun Adnan Menderes Bulvarı’nda mevkisinde meydana geldi. E.B. idaresindeki 78 ACJ 336 plakalı kamyonet ile Hilal Kahreman yönetimindeki 78 ABT 945 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından savrulan motosiklet devrilirken sürücü de sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosikletin sürücüsü Hilal Kahreman’ın ağır yaralandığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Hilal Kahreman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü E.B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.