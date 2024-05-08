Uluslararası Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi kapsamında düzenlenen yarışmada; lösemi hastası çocukların tedavi sürecinde sağlıklı ve organik ürünler tüketerek çeşitli aktiviteler geçirmeleri için Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi bünyesinde açılan Canıbeg (Canıbek) Kafe projesi 3’üncü oldu.

Bu sene 18’incisi 01-04 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Uluslararası Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi kapsamında düzenlenen yarışmada; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde tedavi gören lösemi hastası çocukların ücretsiz hizmet aldıkları Canıbeg (Canıbek) Kafe Projesi 3’üncü olarak dikkat çeken projeler arasında yer aldı.

Düzenlenen kongre kapsamında ‘Sağlıkta Kalite İyileştirmelerinde En İyi Uygulama Yarışması’nda, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde, lösemi hastası çocuklara hizmet veren Canıbeg Kafe, derece aldı.

Canıbeg Kafe Projesi ile uzun süreli tedavi gerektiren hastalığa karşı çocukların ev sıcaklığı yaşamaları hedeflenirken, organik ürünlerle beslenerek daha sağlıklı bir tedavi süreci geçirmeleri amaçlanıyor.

Canıbeg Cafe ile ilgili daha önce Wanhaber’e açıklamalarda bulunan Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, projenin Türkiye’de bir ilk olduğuna vurgu yapmış ve şunları söylemişti; “Proje Türkiye’de ilk, hastalarımız uzun süreli yatış süreci yaşayan hastalar oluyor, ortalama 5-6 ay hastane süreçleri olabiliyor. Geçmişten beri bu durumlarla da karşılaştığımız için hasta çocukların ve ebeveynlerin daha sağlıklı zaman geçirmelerine katkı sunmak için bu projeyi gerçekleştirdik.