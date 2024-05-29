Diyarbakır'da bir kafede sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıklayan işletmeci, terör örgütü propagandası suçlamasıyla gözaltına alındı. İşletmeci, "Kürtçe bilmiyorsanız bile size Türkçe hizmet veririz" açıklamasında bulundu.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan bir kafede sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıklayan Ramazan Ş., terör örgütü propagandası suçlamasıyla gözaltına alındı. Ş., konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kürtçe bilmeyen müşterilere de Türkçe hizmet veriyoruz. Bu bir ayrımcılık değil, sadece dil tercihi" dedi.

Diyarbakır Barosu ise konuyla ilgili olarak hukuki destek sağladıklarını belirtti. Baro, "Kamuoyuna yansıyan haberler sonrasında işletmeci hedef haline geldi ve gözaltına alındı. Ancak işletmecinin Kürtçe hizmet politikası, dil tercihi olarak değerlendirilmelidir" açıklamasında bulundu.

Ramazan Ş.'nin ağabeyi Vedat Ş. ise kardeşinin hedef haline getirildiğini belirterek, "Biz her dilde hizmet veriyoruz. Müşterilerin dil tercihine saygı duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Kafe müşterileri ise işletmenin her dilde hizmet vermesinden memnun olduklarını belirterek, "Burada dil ayrımı yapılmıyor. Herkes istediği dilde sipariş verebilir" dedi.