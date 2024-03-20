Geçtiğimiz günlerde akaryakıt istasyonlarına yazı göndererek ucuz alınan petrolün vatandaşa benzin ve motorinde indirim olarak yansıtılmasını isteyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dikkat çeken bir karara daha imza attı. Resmi siteden duyuru yayımlayan EPDK, benzin ve dizel yakıtlar için tek fiyat dönemi başlatmak için hazırlıklara başlandığını duyurdu. Buna göre aracın performansını arttırdığı öne sürülerek daha yüksek fiyattan satılan VMax, Vpro gibi ifadeler artık kullanılamayacak.

BENZİN VE MAZOTTA YENİ DÖNEM

Yapılan açıklamada, “Farklılaştırılmış akaryakıtlarda fiyat farkı uygulamasına ilişkin hususların yeniden değerlendirilmesi amacıyla "Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Karar Taslağı" hazırlanmıştır. Söz konusu Taslak Karar 05/04/2024 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır” denildi.

AKARYAKITA BUGÜN ZAM GELİYOR

Öte yandan akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor. Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarında düşüşe işaret edilmesi ve yatırımcıların Fed'in piyasanın genel gidişatını şekillendirecek faiz oranı kararına geri sayması ile iki günlük yükselişin ardından sakinleşt. Ancak iki günlük yükseliş ve yurt içinde dolar kurunda görülen rekor seviyeler ile birlikte yeni bir zam haberi geldi.

Bu gece gerçekleşecek zamla birlikte fiyatlar benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş artacak. Zam sonrası benzin ve motorinin litre fiyatı 43 lirayı aşacak. Benzin ve motorine geçtiğimiz hafta cuma günü de 1 liranın üzerinde zam gelmişti.