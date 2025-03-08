“KÜSKÜNLÜĞÜ BİR KENARA BIRAKALIM”

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine çağrıda bulunarak, “Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak siyasi parti temsilcilerini, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ve basınımızın temsilcilerini bu ramazan vesilesiyle her türlü küslüğü kırgınlığı bir kenara bırakıp Van’ın ortak paydasında buluşmaya davet ediyorum.” dedi.

“ÇÖZÜM ADINA GAYRET GÖSTERİYORUZ”

Van’da son yıllarda kaybolan dayanışma ve uzlaşma kültürünü yeniden canlandırmak istediklerini belirten İl Başkanı İlhan, “ilimizin sorunlarını sık sık gündeme getiriyoruz ve çözüm adına gayret gösteriyoruz. Van'ın en temel sorunlarından biri belki de en önemlisi dayanışma uzlaşma kültürümüzü yitirmiş olmamızdır. Geçmişte Van’ın esnafı, eşrafı, siyasetçisi, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve yerel basını Van'ın ortak paydasında buluşur ve birlikte çözüm için çalışırlardı. Son yıllarda Van bu özelliğini ve güzelliğini maalesef kaybetmeye başlamıştır. Bu olumsuz tutum ve davranış şehrimizi kötü yönde etkilemekte ve enerjisini düşürmektedir.” sözlerine yer verdi.

“KARDEŞLİĞİ VE UZLAŞMA KÜLTÜRÜNÜ ÖN PLANA ÇIKARALIM”

İlhan; "Bu ramazan ayında Van halkı arasında gerginlik yaratan, dayanışma ruhunu yok eden kişisel çekişmeleri ve gereksiz polemikleri bir kenara bırakalım, barışı, kardeşliği ve uzlaşma kültürünü ön plana çıkaralım. Van son yıllarda ekonomik olarak zorlu günlerden geçmekte, kişi başına düşen milli gelirde ilimiz en son sırada ve her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Van son yıllarda siyaset alanında kutuplaşmış, sivil toplum kuruluşlarında yöneticileri ya kavgalı ya küs durumda. Şehrimizin ve insanlarımızın en büyük ihtiyacı birlikte yaşadığımız bu güzel şehrin sorunlarını birlikte çözüm üretmektir.” ifadelerine yer verdi.

“VAN'I HER YÖNÜYLE SAHİPLENMELİYİZ”

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan konuşmasını şu sözlerle tamamladı; “Tarihi ve doğal güzelliklere sahip şehrimizi sevmek yetmiyor. Güzel Van'ı her yönüyle sahiplenmeliyiz. Van'da yaşıyorsak bu kadim şehre karşı sorumluluğumuz da var. Sorumluluğumuzu yerine getirmeye çağırıyorum. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak siyasi parti temsilcilerini, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ve basınımızın temsilcilerini bu ramazan vesilesiyle her türlü küslüğü kırgınlığı bir kenara bırakıp Van ortak paydasında buluşmaya davet ediyorum.”

İlhan, basın açıklamasında kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutladığını da ifade etti.