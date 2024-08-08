Rusya’da bir genç, geceleri babaannesinin odasından gelen garip seslerin kaynağını öğrenmek için odaya bir kamera yerleştirdi. Ancak kamerada gördükleri, genç adamı şoke etti! İşte o ürkütücü anlar...

Gece Yarısı Tüyler Ürperten Sesler ve Gizemli Görüntüler!

Rusya’da bir genç, her gece babaannesinin yatağına yatırdıktan sonra odadan gelen garip sesler duymaya başladı. Durumu araştırmak isteyen genç, odanın bir köşesine gizli bir kamera yerleştirdi ve kayıt yapmaya başladı. Ancak ertesi gün izlediği görüntüler, onu dehşete düşürdü.

Babaanne Geceleri Ne Yapıyor?

Kameranın kaydettiği görüntülerde, genç adamın babaannesi herkes odasında uyuduktan sonra yataktan kalkarak doğrudan kameraya doğru bakmaya başlıyor. Bu durum genç adamı oldukça şaşırtırken, bir anda odada asılı duran tablo yere düşüyor ve babaanne, tablodan uzaklaşmak yerine hızla koşarak gözden kayboluyor.

Şok Eden Son! Kamera Kayıtları Gerçek Mi?

Görüntülerin son kısmında, genç adam odaya girip tabloyu tekrar yerine astıktan sonra, babaanne birden kapıda emekleyerek belirmeye başlıyor. En tüyler ürpertici an ise babaannenin kamerayı eline alıp ısırması ve ardından yere düşen kameraya garip sesler çıkarmasıyla yaşanıyor.

Gerçek mi, Kurgu mu? İşte Sosyal Medyanın Gündemi!

Bu ürkütücü video TikTok’ta yayıldıktan sonra hızla milyonlarca izlenmeye ulaştı. Ancak videonun sahte olup olmadığı hakkında büyük tartışmalar başladı. Pek çok kullanıcı, videonun iyi bir kurgu olduğunu belirterek, durumu komik bulduklarını ifade etti.

Bu esrarengiz video, izleyenleri ikiye böldü: Gerçek mi yoksa bir korku filminden farksız bir şaka mı?