Resmi Gazete Bugün Hangi Kararları Yayınladı? Romanyalılara Türkiye Vizesi Kaldırıldı! 21 Mayıs 2024 Resmi Gazete Atama Kararları

21 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de neler var? Atama kararları da dahil olmak üzere Resmi Gazete'nin içeriği merak ediliyor. Yasama, Yürütme ve İdare bölümleri ile ilgili gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer aldı. İşte detaylar ve 2724 sayılı Resmi Gazete'nin yeni düzenlemeleri!

21 Mayıs Resmi Gazete Kararları Yayınlandı mı?

21 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de neler var? Günün kararlarını ve ilanlarını görmek için PDF halini indirme seçeneği de sunuluyor. Yasama Bölümü kanunları, Yürütme ve İdare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte kaymakam atamaları ve diğer detaylar...

Bugünün Kararları Neler? Cumhurbaşkanı Kararları ve Diğer Gelişmeler

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Romanya Kimlik Kartı Hamili Vatandaşlarına Vize Muafiyeti (Karar No: 8473): Romanya vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları 180 gün içinde azami 90 gün süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanması.

Adli Tıp Kurumu Döner Sermayesi Artışı (Karar No: 8474): Adli Tıp Kurumu’nun döner sermaye işletmesine tahsis edilen sermayenin 420.000.000 TL'ye çıkarılması.

154 kV Kestanederesi RES TM-Alaşehir TM Enerji İletim Hattı Projesi (Karar No: 8475): Bazı taşınmazların acele kamulaştırılması.

Enerji Nakil Hatları Kamulaştırma Kararı (Karar No: 8476): Bazı taşınmazların acele kamulaştırılması.

Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri Düzenlemeleri (Karar No: 8477): Aydın Didim ve Bingöl Hesarek bölgelerinde sınır değişiklikleri.

Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (Karar No: 8478): Hatay Antakya ve Altınözü ilçelerinde.

Orman Sınırları Dışına Çıkartılma (Karar No: 8479): Kastamonu ilinde bazı alanlar.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmetlerden Faydalanma Kararı (Karar No: 8480, 8481): Ücretsiz veya indirimli faydalanacakların tespiti.

2024/2025 Pazarlama Yılı Şeker Kotaları (Karar No: 8482): Belirlenmesine ilişkin karar.

Budama Nedeniyle Üretici Tazminatı (Karar No: 8483): Çay üreticilerinin gelir kaybının tazmini.

Gecikme Zammı Oranı (Karar No: 8484): %4,5 olarak belirlenmesi.

Kanuni Faiz Oranı (Karar No: 8485): 1 Haziran 2024'ten itibaren yıllık %24 olarak uygulanması.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar No: 8486-8499): Bir dizi özelleştirme kararı.

Yönetmelikler ve Tebliğler

Yönetmelikler

Din Şûrası Yönetmeliğinde Değişiklik

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşınmaz İdaresi Yönetmeliği

Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllü Yönetmeliği Değişikliği

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sınav Yönetmeliği

Tebliğler

Elektronik Defter Genel Tebliği Değişikliği (Sıra No: 4)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 8)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Tebliği (No: 2024/19)

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları

1 Şubat 2024 ve 22 Şubat 2024 tarihli kararlar Yargıtay Kararları

4 ve 11. Hukuk Dairelerine ait kararlar

İlan Bölümü

Yargı İlanları

Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

Çeşitli İlanlar

Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'nin tüm detaylarını görmek için PDF halini indirebilirsiniz.