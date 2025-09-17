Baba Nizamettin Kabaiş, kardeşleri Ömer ve Serhat Kabaiş ile birlikte Diyarbakır’dan Van’a gelerek, Van Baro Başkanı Avukat Sinan Özaraz ile beraber, Rojin Kabaiş dosyasıyla ilgili dosya savcısını ziyaret etti. Kabaiş ailesi soruşturma süreci hakkında bilgi edindi.

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in soruşturması kapsamında, baba Nizamettin Kabaiş ile kardeşleri Ömer ve Serhat Kabaiş, Van Cumhuriyet Başsavcılığında dosya savcısıyla görüştü.

Van Barosu tarafından yapılan açıklamada, etkin soruşturma yürütülmesi, gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların belirlenmesi için sürecin takip edildiği belirtildi.

Baro tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yaklaşık bir yıldır devam eden şüpheli ölüm dosyasında, etkin bir soruşturma yürütülmesi, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların tespiti amacıyla Van Barosu olarak sürecin takipçisi olmaya devam ediyoruz. Hakikatin tüm yönleriyle aydınlatılması ve adaletin sağlanması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”