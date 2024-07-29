ROGUE Filminin Konusu ve Oyuncu Kadrosu

Rogue (Av), aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle dikkat çeken bir yapım olarak öne çıkıyor. Yönetmenliğini M.J. Bassett'in yaptığı film, vahşi doğa ve aksiyon severler için ilgi çekici bir yapım olarak dikkat çekiyor. Başarılı oyuncu Megan Fox'un başrolünde yer aldığı film, izleyicilere yoğun ve heyecan verici bir hikaye sunmayı amaçlıyor.

Rogue Filminin Konusu

Samantha O'Hara (Megan Fox) liderliğindeki paralı askerlerden oluşan bir ekip, Afrika'da kaçırılan kızları kurtarmak için tutulur. Ancak görev sırasında işler yolunda gitmez ve ekip, kurtardıkları kızlarla birlikte çeteden kaçmak zorunda kalır. Kaçarken terk edilmiş olduğunu düşündükleri bir çiftliğe sığınırlar. Ancak ekip, çok geçmeden çiftliğin avcılık endüstrisi ve Doğu Asya tıbbi pazarı için kullanılan aslanların üreme yeri olduğunu keşfeder. Ölüm kalım savaşı içinde olan Samantha O'Hara ile ekibi, etraflarını saran aslanlardan ve peşlerindeki isyancılardan kurtulmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Rogue Oyuncu Kadrosu

Megan Fox : Samantha O'Hara

: Samantha O'Hara Philip Winchester

Brandon Auret

Adam Deacon

Greg Kriek

Kenneth Fok

Film, yoğun aksiyon sahneleri ve gerilim dolu anlarıyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Rogue, bu akşam Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.