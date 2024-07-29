ROGUE Filminin Konusu ve Oyuncu Kadrosu
Rogue (Av), aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle dikkat çeken bir yapım olarak öne çıkıyor. Yönetmenliğini M.J. Bassett'in yaptığı film, vahşi doğa ve aksiyon severler için ilgi çekici bir yapım olarak dikkat çekiyor. Başarılı oyuncu Megan Fox'un başrolünde yer aldığı film, izleyicilere yoğun ve heyecan verici bir hikaye sunmayı amaçlıyor.
Rogue Filminin Konusu
Samantha O'Hara (Megan Fox) liderliğindeki paralı askerlerden oluşan bir ekip, Afrika'da kaçırılan kızları kurtarmak için tutulur. Ancak görev sırasında işler yolunda gitmez ve ekip, kurtardıkları kızlarla birlikte çeteden kaçmak zorunda kalır. Kaçarken terk edilmiş olduğunu düşündükleri bir çiftliğe sığınırlar. Ancak ekip, çok geçmeden çiftliğin avcılık endüstrisi ve Doğu Asya tıbbi pazarı için kullanılan aslanların üreme yeri olduğunu keşfeder. Ölüm kalım savaşı içinde olan Samantha O'Hara ile ekibi, etraflarını saran aslanlardan ve peşlerindeki isyancılardan kurtulmak için zorlu bir mücadeleye girişir.
Rogue Oyuncu Kadrosu
- Megan Fox: Samantha O'Hara
- Philip Winchester
- Brandon Auret
- Adam Deacon
- Greg Kriek
- Kenneth Fok
Film, yoğun aksiyon sahneleri ve gerilim dolu anlarıyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Rogue, bu akşam Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.