Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Genel Sekreter Cahit Tekin ve Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Otacı sahilde dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere kampüs ile alakalı düşüncelerini aktaran Rektör Şevli, “Mavi ile yeşilin buluştuğu üniversitemiz sahili öğrencilerimize boş zamanlarında dinlendikleri güzel bir ortam sunuyor. Kampüsümüzü öğrencilerimizle dolu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Öğrenci odaklı bir Üniversite olarak bizler de öğrencilerimizle her fırsatta bir araya gelmeye, bağlarımızı güçlendirmeye gayret ediyoruz. Öğrencilerimizle doğrudan iletişim kurmamız onların talep ve önerilerini öğrenmemize imkân sağlıyor. Biz de bu talepleri karşılamaya ve sorunlarını en hızlı ve uygun şekilde çözmeye çalışıyoruz. Elbette bu durum öğrencilerimize kendilerini değerli hissettirirken motivasyonlarını da artırıyor. Ayrıca öğrencilerimize faydalı olmamızı sağlaması yönüyle de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimizin akademik açıdan başarılı olduğu kadar sosyal yaşam açısından da gelişimlerine katkı sağlamak istiyoruz. Bu bağlamda Üniversitemizin sosyal alanlarını geliştirerek daha güzel bir doğa dostu kampüs olması için tüm gücümüzle çalışmaya da devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere, üniversite hayatları boyunca nitelikli bir eğitim almalarına yönelik tavsiyelerde bulunan Rektör Şevli, Van Gölü kıyısındaki eşsiz güzellikteki kampüste sosyal olanaklarından faydalanılması gerektiğini ifade etti.

Van Gölü kıyısında öğrencilerle birlikte voleybol da oynayan Şevli'nin 'manşet' performansı ise büyük beğeni topladı.