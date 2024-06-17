Reflor, florür içeren bir diş macunudur. Florür, diş minesinin güçlendirilmesi ve çürüklerin önlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

İçeriğindeki sodyum florür, diş minesi üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak diş çürüklerini engellemektedir.

Ayrıca içeriğindeki kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi mineraller de diş sağlığına katkı sağlar.

Reflor, düzenli kullanıldığında diş mine yapısını güçlendirir ve diş çürüklerinin önlenmesine yardımcı olur.

Özellikle çocuklar, ergenler ve diş hassasiyeti yaşayan kişiler için uygundur.

Günlük iki kez, tercihen sabah ve akşam fırçalanması önerilmektedir.

Sonuç olarak Reflor, florür içeren ve diş sağlığını korumayı amaçlayan bir diş macunu olarak tanımlanabilir. Düzenli kullanımı, diş çürüklerinin önlenmesinde etkili olmaktadır.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi