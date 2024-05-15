Real Madrid - Alaves Maçı: Tarih, Saat ve Yayın Bilgileri

Real Madrid ile Alaves arasındaki maçın tarih, saat ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar:

Real Madrid - Alaves Maçı Tarihi ve Saati

Real Madrid, La Liga'nın 36. haftasında Deportivo Alaves'i ağırlayacak. Maçın başlama saati 14 Mayıs Salı günü saat 22.30 olarak belirlendi. Eflatun-beyazlılar, sezon boyunca etkileyici bir performans sergileyerek 90 puana ulaştı ve rakip fileleri 78 kez havalandırarak hücumda etkili bir oyun ortaya koydu. Alaves ise son haftalarda performansını artırarak ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Real Madrid - Alaves Maçının Yayın Bilgileri

Bu önemli mücadele, S Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Dolayısıyla maçı izlemek isteyenler için şifre gereksinimi bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, Real Madrid - Alaves maçı futbolseverler için heyecan verici bir karşılaşma olacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı konusunda net bilgiler paylaşılmıştır.