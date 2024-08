Fatman Scoop, Hamden Town Center Park'ta hayranlarına unutulmaz bir performans sergilemek üzere sahne almıştı. Ancak, konser sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, tüm müdahalelerine rağmen sanatçıyı kurtaramadı ve Fatman Scoop, hastaneye kaldırılmadan önce hayatını kaybetti. Sanatçının bu beklenmedik ölümü, müzik camiasında büyük bir yasa yol açtı.

Ölüm Haberi Menajerden Geldi

Fatman Scoop'un vefatını, tur menajeri Birch Michael sosyal medya aracılığıyla duyurdu. Duygularını paylaşan Michael, "Derin bir üzüntüyle Isaac Freeman, yani Fatman Scoop'un kaybını bildiriyorum. Bana bugün olduğum kişi olmayı sen öğrettin. Seni seviyorum Scoop, bana verdiğin her şey için teşekkür ederim" şeklinde ifadeler kullandı.

Sosyal Medyada Paylaşılan Anlar

Olayın ardından sosyal medyada yayılan görüntülerde, Fatman Scoop'un sahnede DJ kabininin arkasında bayıldığı anlar yer aldı. Müzikseverler, 1990'ların unutulmaz parçalarından biri olan "Be Faithful" ile tanınan sanatçı için başsağlığı dileklerini ilettiler.

Fatman Scoop Kimdir?

1971 doğumlu Fatman Scoop, kariyerine radyo DJ'i olarak başlamıştır. 1990'ların sonunda çıkardığı "Be Faithful" adlı şarkı ile uluslararası alanda tanınmaya başlayan sanatçı, Grammy ödüllü Missy Elliott’ın "Lose Control" ve Mariah Carey'nin "It's Like That" gibi hit parçalarında da yer almıştır.

Müzik kariyeri boyunca LL Cool J, the Fugees, Timbaland & Magoo ve Skrillex gibi önemli isimlerle iş birliği yapmıştır. Enerjik sahne performansıyla bilinen Fatman Scoop, 2015 yılında İngiltere'de yayınlanan Celebrity Big Brother yarışmasında da yer almıştır.