Tahmini Okuma Süresi: dakika

Galatasaray'ın transferdeki bir numaralı hedefi Sergio Ramos. Sarı kırmızılılar dünyaca ünlü oyuncuyla anlaşmaya çok yakın. Yıldız futbolcunun Galatasaray'a imza atmak üzere olduğu öne sürüldü.

SERGIO RAMOS HAFTAYA İMZALIYOR İDDİASI

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Sergio Ramos transferinde sona geldi. Sarı-kırmızılıların İspanyol savunmacıyla gelecek hafta sözleşme imzalayacağı haber detayında vurgulandı.

Sergio Ramos'un 2 yıllık kontrat talep ettiği, Sarı kırmızılıların ise oyuncuya 1+1 yıllık teklif yaptığı belirtiliyordu.

4 EYLÜL'E KADAR TRANSFERLERİ BİTİRMEK İSTİYOR

Stoperin yanı sıra orta saha transferi de düşünen Galatasaray'ın takviyeleri 4 Eylül'e kadar bitirip UEFA'ya bildirmek istediği kaydedildi. haber7