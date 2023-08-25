Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Bitlis Eren Üniversitesi Memduh Eren Camisi'nde kıldı.

Ardından Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıl dönümü etkinlikleri ve açılış programı için geldiği Muş Havalimanı'ndan Bitlis'e geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir dizi programlara katılacak.

İlk olarak Bitlis Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nine katılacak olan Erdoğan burada açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"12,5 milyar liralık kamu ve özel sektör yatırımlarını hizmete alıyoruz"

Tüm Bitlis'e selamlarımı gönderiyorum. Hem Anadolu'nun

kapılarını bizlere açan muhteşem zaferi kutlayalım, hem de yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışını yapalım dedik.

12,5 milyar liralık kamu ve özel sektör yatırımlarını resmen hizmete alıyoruz. Bu yatırımlar arasında il özel idarelerinden müftülüğe tüm kurumların hizmet ve projeleri bulunuyor.

75 kalem eser ve hizmeti Bitlis'in istifadesine sunmuş oluyoruz. Bitlis OSB'de 34 firmamızın açılışını yapıyoruz.

"Devlet olarak üreten üreten herkese ayrım yapmadan destek olduk"

Bitlis kamu yatırımlarının yanında özel sektör yatırımlarıyla kendinden söz ettirmeye başladı. Özel sektörün şehrimize olan ilgisi artıyor. Bitlis tekstil alanında bölgenin üretim merkezi haline geliyor.

3600'den fazla kardeşimiz iş imkanına kavuşacaktır. Törenimizi

gerçekleştirdiğimiz Eren Tekstil'i, yöneticilerini, çalışanlarını tebrik

ediyorum.

Devlet olarak bugüne kadar üreten istihdam oluşturan herkese hiçbir ayrım yapmadan daima destek olduk. Türk ekonomisine katkı verenlere biz tüm imkanlarımızla sahip çıktık.

Yeter ki siz üretin, çalışın, yatırım, biz sizi asla yalnız bırakmayız sözümüzün gereğini her zaman yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.

"Biz kuru sıkı atmayız"

Milyarlarca liralık tesisler samimi çabaların birer

meyvesidir. Bu fabrikalara ve yatırımlara yenileri eklenecektir.

Biz kuru sıkı atmayız, konuşurken icratlerimizle konuşuruz.

Referans kaynağımız eserlerimiz ve hizmetlerimizdir.

Vatandaşlar arasında ayrım yapmıyorsak il ve bölgeler arasında da ayrım yapmayız. Batıda yaşayan vatandaşlar hangi imkanlardan faydalanıyorsa buradaki kardeşlerimizin de aynısına sahip olması için çalışıyoruz.

"Yatırımların çoğunu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz"

Çok önemli ulaştırma projelerinin olduğu yatırımların çoğunu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Bitlis'e toplam 1,2 milyar lira tarımsal destek sağladık. Sulama tesisleriyle 40 bin dekar araziyi sulamaya açtık.

"Seçimde geleceğinize sahip çıkın"

Bitlis'in de içinde yer aldığı bölgemiz terör tehdidinden

kurtuldukça yeni yatırımlar gelecek kalkınma hızlanacaktır.

Sadece ülkemizin diğer illerinden değil dünyanın farklı köşelerinden insanlar buralara gelip bölgemizin güzelliklerini keşfediyor. Yatırımcılarımız illerimize yeni fabrikalar, üretim tesisleri kuruyorlar.

Bitlis'ten çıkan ürünler pek çok ülkede rafları süslüyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle Türkiye, İstikrar sürsün diyerek bu konudaki tavrını açık ve net şekilde ortaya koydu. Önümüzde mahalli idareler seçimi var.

Yerel seçimlerde Bitlis'in geleceğine ve iradesine sahip çıkacağına yürekten inanıyorum.

Muhalefetin içler acısı perişan durumu gördük. Bunların ülkeyi yönetecek kapasite ve niyetlerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz. Siyasi ikballerini kurtarmak dışında hiçbir gündemleri yoktur. Dertlerinize derman üretecek olan yine biziz.

ENSONHABER