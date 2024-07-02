Gece saatlerinde başlayan olaylar, Serik ilçesindeki Suriyelilere ait araçlara ve iş yerlerine yönelik saldırılarla doruğa çıktı. Provokatif eylemlerin ardından meydana gelen tahribat, günün ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan manzara ile dehşete düşürdü.

Kayseri'de başlayan olaylar, Antalya'nın Serik ilçesine de sıçradı. İlçenin eski Cuma pazarı mevkiinde toplanan bir grup, Suriyelilere ait araçlara ve iş yerlerine yönelik saldırılar düzenledi. Taşlarla camları kıran, bazı araçları ateşe veren eylemciler, bölgede büyük bir kaos ortamı yarattı.

Yetkililer ve polis ekipleri, olayların büyümemesi için gece boyunca müdahale etti. Belediye Başkan Yardımcısı Halil Demir'in çağrısıyla olay yerine gelen güvenlik güçleri, kalabalığı dağıtmak için yoğun çaba harcadı. Ancak olayların yatıştırılması saatler süren bir çabanın ardından başarıldı ve sabahın erken saatlerinde sokaklar sakinleşti.

Gün ışığında ortaya çıkan manzara ise dehşete düşürdü. Suriyelilere ait iş yerlerinin kepenklerinin kırıldığı, içerideki eşyaların sokaklara döküldüğü görüldü. Bazı araçlar yakılarak kullanılamaz hale getirilirken, ikamet ettikleri evlerin camları da kırılmıştı.

Bu gergin gecenin ardından Serik ilçesindeki toplumsal gerilim tırmanırken, güvenlik güçleri olayın detaylarını araştırmaya devam ediyor. Suriyelilere yönelik bu saldırılar, ilçe halkı arasında büyük endişe ve tartışmalara yol açarken, yetkililer de olayın üzerine kararlılıkla gitmeye hazırlanıyor.