Kayseride 6 dakika üzerinde peş peşe meydana gelen 4'ün üzerindeki deprem vatandaşlarda korku ve paniğe yol açtı. Yaşanan depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, bölgeye ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Depremin meydana geldiği fay hakkında bilgiler veren Naci Görür, depremin düşük aktiviteli Ecemiş Fay zonu içerisinde meydana geldiğini ve bu zonun da Kuzey Anadalu Fay Hattından ayrılıp Mersin’e kadar uzandığını ifade etti.

Görür'ün twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle;

"Saraycık-İncesu/Kayseri’de 4,9 ve 4,2 artçı deprem oldu. Bu deprem düşük aktiviteli Ecemiş Fay zonu içerisinde. Bu zon KAF’dan ayrılıp Mersin’e kadar uzanır 730 km uzunluktadır. Geçmişte büyük depremler üretmiştir. 1414, 1717 ve 1835’de depremlerin şiddeti yer yer VIII olmuştur.

1717 depreminde 8 binden fazla insan ölmüştür. 1835’de 1000’den fazla insanın öldüğü söylenir (Anadolu Gaz.). Aletsel dönemde 1940, 1960, 2021 yıllarında genellikle 4-5 mertebelerinde depremler olmuştur.

"Bu tür depremler beklenebilir"

Son Maraş ve Gaziantep depremleri Anadolu Levhasının bölgeye yakın aktif fay sistemlerinde stres alanı değişimlerine neden oldu ve muhtemelen kimi fay parçalarının kırılmasına neden oluyor. Bu nedenle Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremler beklenebilir. Sevgiyle.

"Bilgilendirmek amacıyla yazıyorum"

Not: Sizleri bilgilendirmek amacıyla yazıyorum, yoksa büyük deprem olacak, şu zamanda olacak, vb şeyler söylemiyorum. Benim beklentim olursa çoğunlukla küçük boyutlu depremlerin olacağıdır."