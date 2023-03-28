Van YYÜ’de nisan ayında yapılacak olan rektörlük seçimlerine kısa bir zaman kalırken, rektör adaylıkları da açıklanmaya başladı. Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı görevine devam eden Prof. Dr. Ferzende İdiz, nisan ayında gerçekleşecek olan rektörlük seçimlerinde aday olduğunu açıkladı. Daha önce Hakkâri Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı ile Din Kültürü Bölümü Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulunan İdiz, 2012 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne Yrd. Doç. olarak atandı. 2017'de doçent olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Tasavvuf Anabilim Dalı başkanlığı ve fakülte dekan yardımcılığı görevlerinde bulunan İdiz, 2022 yılında profesör oldu. Birçok akademik toplantıya katılan ve yirminin üzerinde hakemli dergilerde makale ve tebliği yayınlanan İdiz, alanıyla ilgili sekiz kitap ve altı kitap bölümü yazdı. Halen Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdüren Prof. Dr. Ferzende İdiz, 2018 yılında “Tarihi Süreçte Van'da Faaliyet Göstermiş Olan Belli Başlı Tarîkatlar ve Temsilcileri” adındaki makalesini yayınladı. 1972 Van Gevaş doğumlu olan İdiz, evli ve beş çocuk babasıdır.